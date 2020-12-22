哈卫生部和联合国人口基金联合推出青年生殖健康网站

哈通社/努尔苏丹/12月22日--据哈萨克斯坦卫生部新闻处消息，哈萨克斯坦卫生部和联合国人口基金于22日联合启动了Shyn.kz网站（«Shyn»在哈萨克语中的意思是«诚实»），以及同名的移动应用程序和Telegram中的聊天机器人，旨在帮助提高青年和父母的生殖健康素养。

这些网站和移动应用程序是作为哈萨克斯坦政府支持进一步投资于青年的健康和福祉而开发的，该通信产品套件是在联合国人口基金在哈萨克斯坦和该组织纽约总部的指导和技术支持下与一组国际专家合作创建的。

除通信产品外，加强青年友好型服务的还包括制定可持续发展战略和为该国的青年保健中心提供资金；一系列规范妇幼保健专家工作的协议，以及心理和法律咨询。

卫生部副部长阿嘉尔·格尼亚特说：“青年保健中心将成为医疗保健的对象，它将为未成年人提供医疗和心理帮助，主要目标将是在青少年之间开展宣传和健康工作，以促进健康的生活方式和生殖健康。”

根据社会学研究的结果，青年及其父母报告说，他们需要在性健康和生殖健康领域获得更多的信息，并表示他们在这一领域难以获得准确的信息。

联合国人口基金驻哈萨克斯坦代表兼吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦国家主任茱莉亚·瓦雷泽说：“投资于年轻人的性健康和生殖健康意味着赋予他们权力，使他们能够就自己的健康作出明智的决定。适合年龄、准确和最新的信息以及青年友好型的保健服务是实现这些权利的关键。”

网站网址为：https://shyn.kz/;

【编译：阿拉依】



