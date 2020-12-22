以色列大使对塞梅市进行工作访问

哈通社/塞梅/12月22日--以色列驻哈萨克斯坦大使利亚特·维克塞勒曼对塞梅市进行了工作访问。

塞梅市市长叶尔马克•萨利莫夫会见了以色列大使。在正式会议上，塞梅市长谈到了正在该市实施的项目。在会议结束之际，市长向以色列大使赠送了一份难忘礼物-有关东哈州和塞米巴拉金斯克试验基地的书籍。以色列大使感谢塞梅市长的热烈欢迎，并指出了两国之间伙伴关系的重要性。在工作访问期间，以色列大使还参观了«光明的未来»（Жарқын Болашақ）儿童行为矫正室，并出席了在此举行的感官室开幕仪式。

以色列大使表示：“对于我们来说，社会发展和对儿童的支持这一主题非常重要。 该中心雇用了我们的«MASHA»课程的两名毕业生。 他们正在这里实施他们在以色列获得的知识。我们提供了1万美元的赠款，并为感官室购买了设备。众所周知，感官室可以用来对沟通技能有限的儿童进行治疗。我们设定了一个目标，让孩子们可以成为社会的一份子，在普通学校学习，工作。这种合作对城市和国家都有帮助。”

随后，以色列大使前往友谊之家，会见了塞梅市民族文化中心的代表。在谈话期间，大使感谢听众的热烈欢迎并回答了他们的问题。

大使明日还将与城市教育部门的代表会面，并为来自多子女、低收入家庭的孩子提供平板电脑。

大使说：“在远程学习的这一年，对孩子们来说，比以往任何时候都更需要配备笔记本电脑、平板电脑和其他必要的设备。虽然每个家庭都有电脑，但是如果家庭中有好几个孩子，那么他们很难通过一台平板电脑学习，因此我们决定为孩子们提供这样一个有意义的礼物。我们要求教育部门列出一份学童名单，明天我们将把平板电脑交给教育部门，以便他们将其分发给这些家庭。”

【编译：阿拉依】