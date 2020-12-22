世卫组织：科学家正在努力研究新冠病毒变种

哈通社/日内瓦/12月22日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞今天在记者会上表示，科学家们正在努力了解南非和英国出现的2019冠状病毒新毒株。世卫组织还将在明天就此举行会议。

据报道，由于人们越来越担心新的冠状病毒变种可能更易传播，现在有40多个国家发布了针对英国的旅行禁令，尽管英国的卫生官员强调目前没有证据表明这种变异的病毒更加致命，也没有证据表明已获紧急批准的疫苗会因此降低有效性。

谭德塞表示，“最重要的是，我们需要尽快抑制所有新冠病毒的传播。我们允许病毒传播得越多，它发生变异的机会就越多。”

谭德塞表示，到2021年初，将需要至少46亿美元的额外资金来为至少20％的中低收入国家购买新冠疫苗。

他说：“这将确保为卫生工作者和罹患严重疾病的高风险人员接种疫苗，这是稳定卫生系统和经济并刺激真正的全球复苏的最快方法。”

快速准备评估

作为世卫组织、联合国儿童基金会（UNICEF）和世界银行的一次重要冲刺，三大机构发起了“一百倡议”，以支持100个国家进行快速准备评估，并在100天内制定针对疫苗和其他新冠工具的国家计划。目前89个国家已经完成评估，工作团队正在全天候运作，以确保各国政府和卫生系统为疫苗的全球推出做好准备。

谭德塞说，尽管新冠大流行利用了世界的脆弱性和不平等现象，但也表明“面对前所未有的危机，我们可以用新的方式团结起来应对它”。

他坚持认为：“每一次危机都是让我们反思现有的应对方式、、并让我们找到新方法的机会。”

通向改变的“门户”

30年来，联合国开发计划署（UNDP）每年都发布一份有关全球发展概况的报告。上周发布的《2020年人类发展报告》深入研究了新冠大流行及其对未来的意义。

在今天的记者会上，开发署署长阿希姆·施泰纳（Achim Steiner）在承认新冠大流行导致了前所未有的发展危机的同时表示，这次危机也可以变成部署社会规范、刺激措施和基于自然的解决方案的“门户” 。

他指出，公平分配新冠疫苗要求政府以前所未有的方式开展合作，并称新冠大流行为“地球健康的终极压力测试”，因为它将为当代人带来“一生中最大规模的公共卫生干预措施，并推动包容性绿色复苏”。

施泰纳坚信，赋予人们权力可以带来在更公平的世界中与地球保持平衡所需的行动。

他重申，开发计划署将为此与世界卫生组织、联合国大家庭、全球免疫联盟以及其他组织一道努力。