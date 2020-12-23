环境署报告：拯救珊瑚礁所剩时间不多

哈通社/内罗毕/12月23日 —— 据联合国新闻处消息，联合国环境规划署发布的一份新报告显示，2014年，世界各地的珊瑚礁因海水高温而变得苍白。

据报道，这次“珊瑚漂白”现象始于太平洋，并迅速蔓延到印度洋和大西洋。这是第三次全球珊瑚漂白现象，持续了36个月，同时标志着有史以来时间最长、最普遍和破坏性最大的珊瑚漂白事件。

报告指出，像2014年开始的那次全球珊瑚大规模漂白事件可能会在未来几十年成为常态。最新的气候模型表明，珊瑚白化的速度比预期的要快，世界珊瑚礁未来的健康与减少温室气体排放密不可分。

报告显示，时间对于海洋生物、人类生计以及巨大的未开发海洋中仍不为人知的宝藏来说至关重要。

这份报告基于两种可能的情况来研究珊瑚漂白现象。第一种情况着眼于一个严重依赖化石燃料的世界经济。第二种研究探索了一种“中间路线”方案，即各国超出当前承诺，将碳排放限制在50%以上，但到本世纪末，气温仍将上升2摄氏度以上。

在以化石燃料为主的情况下，报告估计，到本世纪末，世界上的每一处珊瑚礁都将变白，到2034年，平均每年都会发生严重的白化现象，比三年前发表的预测提前了九年。如果各国实现中间方案，严重的漂白将推迟11年，至2045年。

联合国环境规划署海洋和淡水部门负责人卡瓦略(Letisa Carvalho)表示，在无所作为的情况下，珊瑚礁很快就会消失，人类必须在证据的基础上以紧迫感、雄心壮志和创新精神采取行动，在为时过晚之前改变敏感的珊瑚礁生态系统的变化轨迹。

海洋高温是珊瑚漂白的主要诱因之一。当水变得太热时，珊瑚释放出藻类能量并变白。如果条件改善，珊瑚可以从漂白中恢复。然而，逐渐变暖的事件可能会削弱珊瑚，使其无法修复。自1998年以来，全球发生了三次重大漂白事件，包括2014年的那次。

报告表示，如果这种情况每年都发生，那将意味着珊瑚一去不复返，并损害它们提供一系列生态系统服务的能力，包括食物、海岸保护、药物和娱乐机会。至关重要的是，珊瑚礁支撑着至少10亿人赖以生存的所有海洋物种的25%。

珊瑚礁在严重白化的时间和方位上经历了巨大的变化。报告显示，相距几十公里的珊瑚礁可能会显示出非常不同的“夏季平均温度、漂白阈值和预计的气温上升速度”。