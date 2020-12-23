议会选举：五大政党举行选前电视辩论

哈通社/努尔苏丹/12月23日 – 即将参加在2021年1月10日举行的马吉利斯（议会下院）议员选举的五个政党于昨晚在哈国Qazaqstan电视频道进行了大选前电视辩论。

参选的五大政党各自派出了一名代表参加这场全程直播的电视辩论，这五人分别是：阿吾勒人民民主党——达吾列特克烈·卡普吾勒、祖国之光党——阿伊多斯·萨热穆、光明之路哈萨克斯坦民主党——别热克·对山贝诺夫、公正党（ADAL）——马赫萨特·托勒克拜、哈萨克斯坦人民党哈吉兹·库拉赫梅托夫。

这场电视辩论分为多个环节举行。

在第一环节，各政党代表首先阐述了各自党派的竞选纲领，并回答了辩论主持人的相关提问。在这一环节，各位代表还向观众进行了小范围的竞选宣传，并强调了各自党派政策在施政方面的优势。

在辩论会的第二个环节，各党代表相互进行了针锋相对的提问和质询。其议题主要包括：如何维护国家价值观、实现与现代生活方式的融合、去共化、制止和预防家庭暴力、打击腐败等。

在辩论的第三个环节，参加辩论会的各个党派代表回应了来自民间的诸多提问。

第四个环节中，主持人为各政党代表预留了时间，允许他们向公众就各自党派进行竞选呼吁。

【编译：木合塔尔·木拉提】