日本首家阿尔-法拉比中心正式成立

哈通社/努尔苏丹/12月23日--据外交部新闻消息，伟大思想家阿尔-法拉比诞辰1150周年框架下，日本首家阿尔-法拉比中心正式揭幕成立。

阿尔法拉比国立大学校长哈利穆•穆塔诺夫表示，阿尔-法拉比中心的开设标志着对思想家的高度尊重，同时也代表着与哈萨克人民的友谊，研究中心的前景广阔。

他指出，该中心旨在对专业人员进行联合培训，增加阿尔-法拉比哈萨克国立大学和筑波大学教授在国际顶尖刊物上发表的文章数量，并开展研究活动。 此外，中心还会有哈萨克语言和历史的教学课程。

历史可以追溯到明治时代（1872年）的筑波大学阿尔-法拉比中心的宗旨是提高哈萨克斯坦在国际舞台上的形象和知名度。

两个大学均表示愿意结合两所大学的潜力，研究和弘扬伟大哲学家阿尔-法拉比遗产和他在人类文明历史上发挥的不可估量作用。

中心开幕仪式上发表讲话的筑博大学校长指出，该中心的活动将有助于联合科学和教育工作的进一步发展和繁荣，并有助于加强哈萨克斯坦与日本之间的友好关系。

哈萨克斯坦驻日本大使叶尔兰霍加塔耶夫表示，阿尔-法拉比中心的开设不仅象征着两所大学之间的伙伴关系，同时还象征着两国之间的友谊。

【编译：阿依波塔】