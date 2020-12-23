国家百科全书《神圣的哈萨克斯坦》系列第四卷已正式出版

哈通社/努尔苏丹/12月23日--哈萨克斯坦国家博物馆举行了国家百科全书«神圣的哈萨克斯坦»系列第四卷介绍会。

国家百科全书«神圣的哈萨克斯坦»系列第四卷涵盖了巴甫洛达尔州、北哈州和东哈州的文化和历史遗产。

在活动期间，与会人员熟悉了在«哈萨克斯坦神圣地理»项目框架内计划的下一卷百科全书，此外，主办方还详细介绍了全国各州的民族和文化遗产以及独特的历史古迹。

纳扎尔巴耶夫大学的学者、助理教授阿依登·朱尼斯汗诺夫说：“国家百科全书《神圣的哈萨克斯坦》系列第四卷已经正式出版。我们已将东哈州的考古、历史、文化古迹和地理景观纳入其中。总共覆盖了该州的70多个历史古迹。例如，书中介绍了佛教纪念碑、阿布莱克依特修道院。这是一座寺庙建筑群，始建于突厥汗国时期。书中还涵盖了不同时期的各种古迹。”

值得一提的是，2017年发行了国家百科全书«神圣的哈萨克斯坦»系列第一卷。它展示了阿拉木图州和阿克莫拉州，阿拉木图市和努尔苏丹市的神圣古迹。将来将覆盖哈萨克斯坦的所有圣地。该系列以哈萨克语和俄语两种语言编写出版。

计划明年发行国家百科全书«神圣的哈萨克斯坦»系列第五卷。

【编译：阿拉依】



