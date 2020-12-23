哈萨克斯坦和白俄罗斯举行外交部磋商会

哈通社/明斯克/12月23日--哈萨克斯坦外交部新闻处消息，根据哈萨克斯坦外交部和白俄罗斯外交部2020-2021年的合作计划，两国的外交政策分析和预测司司长与信息和分析管理局局长举行了磋商会议。

双方根据冠状病毒大流行以及新的地缘政治和地缘经济现实，讨论了国际关系的热点问题。双方就哈萨克斯坦和白俄罗斯在欧亚经济联盟、独联体和其他国际组织框架内参与的一体化协会的发展问题和前景交换了意见。与此同时，会议上还提到了两国当前外交政策中的优先事项。双方强调了欧亚宏观区域一体化的重要性，包括哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提出的建立三个对话“3D（Three Dialogues，三个对话）” 倡议。

磋商会议的与会者们讨论了哈萨克斯坦和白俄罗斯分析机构之间在外交政策领域扩大合作的可能性。

根据两国外交部之间的合作计划，双方同意在考虑到卫生和流行病形势发展的情况下，审议明年在努尔苏丹举行关于外交政策分析的外交部磋商会议的可能性。

2020年12月22日，由哈萨克斯坦外交部长叶尔兰•伊德里索夫率领的哈萨克斯坦代表团参加了独联体成员国外交部主题为“关于独联体成员国外交部的外交政策规划”磋商会议。

在磋商期间，双方就国际局势及其对独联体国家进程的影响交换了意见。根据议程，与会者讨论了有关外交政策规划领域外交部磋商会议的其他优先领域的问题。

最后，与会者就独联体成员国下一次部长间磋商会议议程中感兴趣的议题提出了建议。

【编译：阿拉依】