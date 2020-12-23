职业拳击：阿尔瓦雷斯对手当中戈洛夫金的有效击中率最高

哈通社/努尔苏丹/12月23日 —— 职业拳击技术统计系统CompuBox近日公布了当今拳坛P4P之王索尔·阿尔瓦雷斯与所有对手之间的出拳和击中统计数据。

CompuBox统计数据显示，阿尔瓦雷斯的所有对手当中哈萨克斯坦拳王根纳季·戈洛夫金的有效击中率最高。与阿尔瓦雷斯之间的二番战中，戈洛夫金在12回合共出拳879拳，有效命中234拳。这场比赛中，阿尔瓦雷斯的出拳总数为622拳，有效命中202拳。

其次为，美国拳王弗洛伊德·梅威瑟，有效击中阿尔瓦雷斯232拳。此外，GGG在首战中有效击中阿尔瓦雷斯218拳（阿尔瓦雷斯有效击中戈洛夫金169拳）。

据悉，戈洛夫金和阿尔瓦雷斯2017年和2018年举行两场中量级拳王争霸赛。首战，两名拳手战平。二番战中，两名拳手再次战满12回合，而墨西哥拳手具有竞争性的点数战胜戈洛夫金。

戈洛夫金今年12月19日战胜对手，成果卫冕IBF/IBO金腰带。12月20日，阿尔瓦雷斯战胜超中量级第一人，夺得该级别WBA（超级）/WBC和拳坛杂志金腰带。

【编译：小穆】