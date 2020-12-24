劳动部长对突厥斯坦州进行工作访问

哈通社/突厥斯坦/12月24日--据突厥斯坦州政府新闻处消息，哈萨克斯坦劳动和社会保障部长布尔詹·努尔穆别托夫对突厥斯坦州进行了工作视察，了解了国家政策在该州社会保护领域的执行情况。

在对该州进行工作视察期间，劳动部长、突厥斯坦州副州长乌兰•塔基巴耶夫，以及媒体代表熟悉了突厥斯坦州就业与社会计划协调部«特殊专业学院»中确保保护儿童权利和合法权益的制度。这是我国唯一一家专门为患有肌肉骨骼疾病的残疾公民开设的职业教育机构。

在会见结束之际，劳动部长和行业领导人对媒体代表和当地居民提出的问题作了全面回答。

值得一提的是，在«劳动»国家发展计划框架内，该州有74955人实现了就业。 其中，向3676人提供了关于创业基础知识的培训。1085人获得了300万坚戈的贷款，8019人获得了总额为55万坚戈的国家补助。

根据所做工作的结果，突厥斯坦州创造了1037个新的工作岗位。在国家计划的框架内，创造了6.43万个就业机会，其中包括1.5万个稳定工作岗位（占85％）和4.93万个临时工作岗位（占76.7％）。

【编译：阿拉依】



