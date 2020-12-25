哈国多所大学各项指标国际排名有所提升

哈通社/努尔苏丹/12月25日 -- 英国评级机构Quacquarelli Symonds已发布了欧洲和中亚发展中国家高等教育机构的年度排名。

在更新的2021年QS新兴欧洲和中亚大学排名中，该国最好的大学是阿尔-法拉比（Al-Farabi）大学。尽管该学校从18位降至19位，但仍然领先于其他大多数哈萨克斯坦大学：例如谷米列夫欧亚国立大学大学，排名第52位（去年为第51位），以及排名第69位的萨特巴耶夫哈萨克国立技术研究大学。

阿拜哈萨克国立师范大学在去年的排名中，位列第105，现在排名第82位。紧随其后的是哈萨克国立农业大学，排名上升至第83位，此前排名第97位。

KBTU大学从94位上升到92位；KIMEP大学从第149位上升至137位；卡拉干达州立大学排名也有所上升。

排名前200名的大学包括：谢里克巴耶夫东哈州技术大学（从第190名升至第162名），亚萨维哈土国际大学（一年前在211-220位，排名第175位），卡拉干达国立技术大学（从第197位升至第180位）和阿拉木图技术大学（排名从第221-230位升至第197位）。

Quacquarelli Symonds的评分，以及世界大学和泰晤士高等教育世界大学的学术排名，均是全球最具影响力的。本项研究是在东欧，中欧，独联体和波罗的海国家的400所大学中进行的。

【编辑：木合塔尔·木拉提】