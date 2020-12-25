欧亚经济联盟：儿童食品将无需进行强制标签

哈通社/莫斯科/12月25日 – 欧亚经济委员会执委会主席助理伊亚·玛尔金娜24日表示，在23日举行的欧亚经济委员会会议上，已经规定了需要进行商品标签化管理的乳制品清单。

«欧亚经济委员会会议规定了需要进行标签的商品——乳制品的清单。所有未进行标签的这一类别商品将被禁止上市流通。» 玛尔金娜说。

根据会议讨论结论形成的文件规定，在欧亚经济联盟范围内将分三个阶段完成强制性商品标签工作：

第一阶段至2021年6月1日 针对奶酪制品、冰淇淋和食用冷饮；

第二阶段至2021年9月1日 针对存储期限超过40天的乳制品（牛奶、奶油、酸奶、干酪、黄油等）；

第三阶段至2021年12月1日 针对存储时间不足40天的乳制品。

伊亚·玛尔金娜还表示，会议还明确了不需要进行强制性标签管理的产品清单，其中包括了面向3岁以下儿童的食品。

此外，对废品的标签工作也将不会进行。

会议同时明确规定，商品的标签工作将由各成员国独立进行。

《欧亚经济联盟商品标签协定》自2019年3月29日起正式生效。该《协定》于2018年2月2日由联盟各成员国政府首脑在阿拉木图共同签署。《协定》具有框架性质，允许各成员国对较大范围的商品品种采取灵活的标签管理办法，其目的是在整个联盟境内实现对相关商品进行统一的机读和可读标签管理。

【编译：木合塔尔·木拉提】