萨比娜•阿勒腾别科娃宣布结婚

哈通社/努尔苏丹/12月25日 – 2020年末一则令公众感到喜悦的公众新闻，便是著名的哈萨克斯坦排球明星萨比娜•阿勒腾别科娃迈入了婚姻的殿堂。

萨比娜在其个人INS上公布并证实了这一消息。

她在社交媒体上上传了一张与爱人一起进行婚姻登记的照片，并在其下留言写道：«我决定以成为我最爱的人的妻子的方式，结束这一年。»





萨比娜·阿勒腾别科娃2014年在参加亚洲青年排球锦标赛期间，因清丽脱俗的容貌受到媒体的追捧，走红全球，一度成为哈萨克斯坦在国际上知名度最高的运动员。

俄罗斯МИР 24电视台的专题节目中，曾称萨比娜为«亚洲美女的性感象征»。而在越南24h.com.vn体育网站评选的全球排球美女运动员排名中，她曾位列第四。

成名后的萨比娜一直活跃于各类社交媒体和体育活动中，并致力于宣传哈萨克斯坦。她还担任过国家妇女事务和家庭人口政策委员会成员，并且作为阿拉木图2022年冬季奥运会申奥代表团成员参与申奥工作。

2019年在接受Youtube视频博主贝布特•阿里别科夫的访谈期间，她曾表示自己的择偶观«非常严格»，并希望理想中的另一半是一个坚强、有追求和理想的男性。

2020年，萨比娜与意大利职业排球队Volalto SSD（A1级联赛球队）签署了为期两年的合同，除参与日常的比赛以外，萨比娜在球队还担任«形象大使»。

【编译：木合塔尔·木拉提】