大阪世博会基本计划公布 力争展示未来社会

哈通社/东京/12月25日 -- 作为2025年大阪･关西世博会运营主体的日本国际博览会协会25日制定并公布了关于项目内容和会场构成的«基本计划»。其中把世博会场定位为未来社会的«展台»，通过产官学合作«共创»引进自动驾驶和机器人等新技术，力争在下一代社会实现。

据 日本共同社 消息，根据基本计划，在场馆建设、运营、展示等方面与各企业、大学、官方机构联手推进运用尖端技术的举措。作为具体的举措，面向引进载人空中移动的小型无人机型«空中汽车»，将设置起降坪力争实现在场内移动；将采用自动翻译功能、在线设置虚拟场馆以便人们可在世界各地以«分身（Avatar）»形式参加世博会。

基本计划强调举办的意义称，在新冠疫情使世界迎来变革期的情况下，共享世博会主题中提出的«生命闪耀未来社会»理想模式将成为崭新的一步。

会场设计与向国际展览局（BIE，总部位于巴黎）提交的«注册申请书»内容相比有较大变更。中央地带将建造森林，周边配备参展国展馆和各制作方的主题馆。该区域的周边则建设环状大顶棚（圆周长约2公里），用作通行道路。会场将利用被大海环绕的环境，采用大顶棚的一部分从陆地向海洋伸出的形状，使人们可移动至海上。

随着上述设计变更等，预计建设费用最多增至当初设想的1.5倍，达到1850亿日元。

世博会举行期间为2025年4月13日起的半年时间，开幕式计划在4月12日举行。考虑在开幕倒计时约2年前开始销售门票。