墨西哥开始新冠疫苗接种

哈通社/墨西哥城/12月25日 —— 据新华社报道，墨西哥当地时间24日启动新冠疫苗接种，首批接种者为2900多名参与一线抗疫的医护人员。

首批疫苗当天清晨由墨西哥军方送到首都墨西哥城、墨西哥州和克雷塔罗州。在墨西哥城爱德华多·利塞亚加医院，一家医院重症监护病房的护士长玛丽亚·伊雷妮·拉米雷斯在医护人员和政府官员等见证下接种疫苗，成为该国新冠疫苗接种计划下的首名接种者。

在接种仪式上，拉米雷斯表示自己既«紧张»又«开心»。她说，这是她«2020年收到的最好礼物»，接种疫苗后她将更有勇气参与打击新冠病毒这个«隐形敌人»的战争。

墨西哥卫生部副部长洛佩斯-加特利表示，新冠疫苗接种将为墨西哥抗疫开启«希望之光»。希望通过疫苗接种，推动建立有效防疫机制，遏制疫情快速传播。

12月8日，墨西哥公布全国新冠疫苗接种计划，优先为参与抗疫的医护人员及老年人等高感染风险人群提供接种服务，预计2022年3月在墨西哥实现疫苗接种全国覆盖。

墨西哥卫生部公布的数据显示，截至23日，墨西哥累计新冠确诊病例1350079例，累计死亡病例120311例。