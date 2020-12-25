世界气象组织：有纪录以来最温暖的十年接近尾声

哈通社/日内瓦/12月25日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织25日表示，2020年的结束标志着有纪录以来最温暖的十年（2011-2020年）也接近尾声。

据报道，今年仍然有可能是有纪录以来最热的三个年份之一，甚至与最热的2016年不相上下。最热的六年都在2015年之后。

世界气象组织表示，尽管拉尼娜现象总体上会对全球气候有降温作用，但2020年仍异常炎热，并影响了世界许多地区的天气模式。大多数模型显示，预计拉尼娜现象的强度将在12月或明年1月达到峰值，并持续到明年年初。

世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯说：“像2016年一样，出现破纪录高温的年份通常也发生了厄尔尼诺现象。我们现在正经历拉尼娜现象，它对全球气温有降温作用，但不足以阻止今年的气温升高。尽管目前面临拉尼娜现象，但今年已经出现接近2016年的破纪录高温。”

基于五个全球温度数据库，世界气象组织将于1月发布2020年综合气温数据。这些信息将被纳入明年3月发布的2020年气候状况最终报告中，其中包括气候影响的特定信息。

根据世界气象组织在12月2日发布的关于气候状况的临时报告，关于今年前10个月的所有数据集都将2020年定为迄今为止气温第二高的年份，仅次于2016年，高于2019年。

根据欧盟哥白尼气候变化服务处、美国国家海洋与大气管理局、美国宇航局戈达德空间研究所和日本气象厅的月度报告，高温在11月持续。最新信息将11月份列为有纪录以来最热或第二热的月份。最温暖的三年之间的差异很小，一旦获得了全年的数据，准确排名可能会发生变化。

世界气象组织表示，长期趋势比各个年份的温度排名更加重要。自20世纪80年代以来，每个十年都比前一个十年更加温暖。由于大气中的温室气体排放量达到了创纪录的水平，这种趋势有可能持续下去。尤其是二氧化碳在大气中会存在数十年，这将导致地球在未来变得更暖。

世界气象组织表示，到2020年，全球平均温度将比工业化前（1850-1900）高出约1.2°C。英国气象局牵头的世界气象组织全球年度到十年气候更新报告显示，到2024年，全球气温至少有五分之一的概率暂时超过1.5°C 。

美国气象局对2021年的全球气温预测表明，尽管受到拉尼娜暂时性降温的影响，明年仍将是最热的年份之一，因为拉尼娜的影响通常在其活动的第二年最强烈。