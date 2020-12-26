哈通社/巴黎/12月26日 —— 据中新社报道，法国官方于25日圣诞节深夜宣布，法国确诊首例变异新冠病毒感染病例，确诊患者已接受隔离。

法国卫生总署在新闻公报中说，确诊患者是一名常居英国的法国公民。他在图尔确诊感染变异病毒。他12月19日从英国回到法国，两天后的新冠病毒检测为阳性。25日的分析结果显示该患者是变异病毒的感染病例。

法国卫生总署称，该患者已接受隔离，他是一名无症状感染者，目前状况良好。卫生专业人员已经展开联系追踪，寻找该患者的密切接触者，以便将他们隔离。法国的实验室正在对一些可能是感染变异病毒的病毒检测阳性样品进行基因测序。

图尔是法国中西部城市，距离巴黎约200公里。目前尚不清楚这名变异病毒的确诊患者在从英国回到法国的路程中是否途经巴黎。

法国巴斯德研究所的专家表示，法国确诊首例变异新冠病毒感染病例«并不令人惊讶»。在专家看来，变异病毒在法国被发现是难以避免的情况。法国卫生部长维兰此前已表示，不排除变异病毒已在法国传播的可能性。

为防范变异新冠病毒扩散，法国于12月20日午夜起暂停英国海陆空交通入境。而从23日起，法国等国民众可凭72小时以内进行的新冠病毒检测阴性证明自英国入境法国。由于法国靠近英国，两国之间交通联系紧密，法国各界对变异病毒较为关注。

目前，欧洲多国已经发现变异新冠病毒，初步分析认为这种变异病毒可能更容易在人际间传播，但尚没有证据显示变异病毒导致更高病亡率。

法国卫生部当晚发布的疫情数据显示，法国25日新增确诊病例20262例，累计确诊病例为2547771例。法国新冠肺炎死亡病例现为62427例，新增死亡病例159例。