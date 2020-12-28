哈萨克斯坦启动民生商品价格监控平台

哈通社/努尔苏丹/12月28日 -- 哈萨克斯坦贸易和一体化部发布消息称，重要社会民生商品和药品价格监控和分析平台Derekhub.kz已经启动运行。

哈贸易和一体化部国内贸易司副司长叶什纳扎洛夫表示，平台运行起始阶段，由商业实体（社区商店和零售网点）在该门户网站注册后，自行发布本店销售的19种重要社会民生商品价格信息，注明每种商品的存货量和最低价格。系统会对相关数据进行自动分析，并对价格变化情况进行监控。

叶表示，建立价格监控平台的想法产生于疫情期间。哈境内暴发疫情后，民生商品和药品价格一度大幅上涨10%-30%，政府被迫对部分商品实施最高限价。受多重因素限制，地方政府只能对商业网点商品价格进行抽查。平台启动运行后，可以对商品价格进行远程监控。

消息称，未来计划将Derekhub.kz平台与哈国家收入委员会税务局的信息系统进行兼容，从而实现对重要社会民生商品的价格情况进行全面分析。Derekhub.kz平台还可为注册企业提供相关服务，包括免费开通法律热线咨询电话，免费获取云财务软件和Dosmart会员卡，享受阿尔法银行提供的无抵押贷款产品和支付工具，并可定期查阅关于重要社会民生商品价格信息的分析报告。

【编辑：木合塔尔·木拉提】