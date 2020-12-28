阿斯塔纳国际金融中心大力发展金融科技

哈通社/努尔苏丹/12月28日 -- 随着金融科技领域投资规模不断扩大，预计到2025年，全球金融科技市场规模将超过4600亿美元。哈萨克斯坦高度重视金融行业发展，建立国际金融中心、发展金融服务市场是哈国家«百步计划»的核心任务之一。当前，应特别关注金融科技，为其发展创造条件，推动形成新的增长点。哈总统已就完善金融体系提出多项工作任务，包括引入新的金融技术。

国际金融中心是快速引入金融科技的工具之一。因此，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）将为金融科技发展创造有利条件。目前，AIFC已建立哈萨克斯坦版的«监管沙盒»——金融科技实验室（FinTech Lab）投入运营，已有26家企业入驻，可提供7种创新金融服务。AIFC金融科技枢纽（FinTech Hub）将确定金融科技创新方向，并为风险企业提供支持。AIFC的定位是中亚地区金融科技枢纽、引资协调中心和综合发展平台，监管是国家对金融科技发展施加影响的重要工具。AIFC金融服务监管委员会（AFSA）遵循独特的监管理念，建立简单、透明和符合市场需求的法律制度，以促进创新发展，扶持中小企业和初创企业。

AIFC对加密货币实施创造性的法律监管，确保加密业务在AIFC法律框架下进行，并可通过首次代币发行（ICO）吸引资金。AIFC还对小额贷款和投资众筹实施监管，通过互联网平台为中小企业和初创企业吸引投资。未来，AIFC将引入开放平台（Open API），为移动/数字银行、电子货币、创新支付系统等领域提供监管服务。

【编辑：木合塔尔·木拉提】