日本直至下月末暂停外国人新入境

哈通社/东京/12月29日 -- 据日本共同社消息，日本政府28日起暂停此前附带条件允许的来自所有国家和地区的外国人新入境，措施持续至明年1月底。

不过，日方为了把对经济的影响降到最低，宣布与中韩等11个国家和地区达成协议的双边商务相关人士等往来将继续放行。

日本政府此前已于24日起拒绝曾在英国及南非逗留的外国人新入境，此次扩大了范围。针对海外短期出差回国的日本人等附加条件允许免除回国后14天隔离的措施同样从28日起暂停。

此外日本政府还强化检疫措施。对于从确认出现变异病毒的法国、意大利等国家和地区回国的日本人，本月30日起至明年1月底要求提供离境前72小时以内的检测证明，同时入境时还将实施检测。

此前政府着眼于刺激经济和举办延期至明夏的东京奥运会和残奥会，分阶段放宽了出入境限制。

根据此前报道，日本厚生劳动省28日发布消息称，1名曾在南非逗留的30多岁女性感染了变异的新冠病毒。这是日本国内首次确认在南非被报告的变异新冠病毒。再加上6名曾在英国逗留者，共有7人确诊感染了变异新冠病毒。

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