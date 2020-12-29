数字发展部与联合国开发计划署签署数字领域合作声明

哈通社/努尔苏丹/12月29日--哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部与联合国开发计划署签署了一份在数字化、公共服务和创新领域进行合作的意向声明。

据数字部新闻处消息，联合国开发计划署将支持吸引数字化领域的国际领先专家，并且还将向再造和数字转换中心拨款20万美元。

在与联合国开发计划署常驻哈萨克斯坦代表雅库普·贝里什会晤期间，哈萨克斯坦数字发展部长巴格达特·穆辛感谢开发计划署为哈萨克斯坦数字产业发展做出的贡献。部长指出： “我们将通过共同努力，改善电子公共服务的质量，确保哈萨克斯坦的互联网普及，并加快公共部门的数字化转型。目前已初见成效，但仍有许多工作要做。”

联合国开发计划署常驻代表强调说：“数字化与管理、社会保护和绿色经济是开发署提出的应对方案中的关键领域。在这些领域中实施各项倡议不仅将有助于危机后时期的社会经济复苏，而且还将帮助各国重返实现可持续发展目标的道路。”

众所周知，自哈萨克斯坦爆发COVID-19大流行以来，在开发计划署的支持下，对1000名中央和地方执行机构的公务员进行了培训，以发展关键的数字和通信技能，以提高他们在偏远工作环境中的效率。

预计数字发展部和联合国开发计划署之间的合作将根据国家发展优先事项和2030年可持续发展议程，加快哈萨克斯坦的数字化转型。特别是，双方将努力改善公民和企业代表获得数字公共服务的可及性，在社会保护领域实施数字解决方案，为投资者开发商业套餐，在偏远村庄提供高质量的互联网，并培训中央政府机构IT部门的工作人员，以加快公共部门的数字化转型。

【编译：阿拉依】



