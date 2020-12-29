哈萨克斯坦将制定节能和提高能效路线图

哈通社/努尔苏丹/12月29日--据工业和基础设施发展部新闻消息，哈萨克斯坦将制定2022-2026年节能和提高能效路线图。

消息称，过渡“绿色经济 ” 的主要方向之一是节能和提高能源效率。哈萨克斯坦共和国至2025年的战略发展计划，以及向“绿色经济 ” 过渡概念设定了至2025年将国家GDP的能源强度降低25％，到2050年降低50％的任务。

根据2018年的报告，国家GDP的能源强度相比2008年下降21.6％。根据国际能源署公布的数据，哈萨克斯坦的能源强度是中国的1.5倍，是经合组织国家的4倍，在独联体国家中排名第三。

第一个五年工业创新发展计划奠定了现代节能系统的基础。

当前，节能系统有两个主要领域：国家能源企业登记册和能源效率地图。

如今，国家能源企业登记册包括2万多个组织。迄今为止，约1500个实体进行了能源审计并实施了相关措施。

同时，在能源效率地图框架下，正在实施149个项目，其中包括通过ESCO / PPP机制实施的45个项目。

为了吸引节能领域的投资，建立了有关街道照明状况数据库和国内节能设备制造商及能源服务公司登记册。

【编译：阿依波塔】