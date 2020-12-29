世卫：抗疫过度使用抗生素恐现超级性病

哈通社/努尔苏丹/12月29日 —— 世界卫生组织专家警告，由于冠病大流行期间人们过度使用抗生素，已让包括超级淋病在内的许多性传染疾病大幅增加抗药性，可能催生“无法治愈”的超级性病。

每年全球有超过9000万起淋病病例，尽管大多数病例都发生在非洲地区，但西方世界的患病人数却在以惊人的高速增长，而在冠病疫情大流行期间，全球范围内极大量病患被不必要的投放过量抗生素，进而助长性病能适应惊人的抗药性。

世卫专家警告，在全球对抗冠病疫情的过程中，医疗系统过度使用抗生素，会加剧淋病等性传播疾病对于抗生素的抗药性，培养出更多如超级淋病等恶名昭彰的超级细菌，进而导致这些疾病很快变得“无法治疗”。

世卫抗药性专家，相关部门助理总干事巴尔基博士警告，不该忽略过度滥用抗生素于治疗冠病所造成的高度风险，她说，在绝大多数冠病患者身上使用抗生素，并不会治愈他们或改善其症状，但会让患者体内存在已的细菌产生高度抗药性。

巴尔基强调，当前人类确实面临一个非常复杂的情况，“但最重要的是，除非有明确的医学需求，否则不应该（对冠病感染者）滥开抗生素”。