莫斯科交易所增持哈萨克斯坦证交所股份

哈通社/努尔苏丹/12月29日 —— 据国际文传电讯社报道，哈萨克斯坦证交所28日发布消息称，作为双方战略合作协议实施第二阶段，哈萨克斯坦证交所（KASE）已向莫斯科交易所股份公司（MOEX）出售第二批次共计108504股股份。至此，莫斯科交易所已获得哈萨克斯坦证交所13.1%的股份。

根据双方签订的战略合作协议第一阶段实施计划，KASE已于2019年1月向莫斯科交易所售出32360股股份，使莫斯科交易所在哈萨克斯坦证交所持股比例达到3.32%。

2018年10月，哈萨克斯坦证交所与莫斯科交易所签订战略合作协议，旨在为哈俄两国证券市场参与者和投资者提供相互准入条件，通过发展中央结算系统，提高交易市场基础设施稳定性，降低市场风险，通过引入莫斯科交易所的认证和交易清算体系，提高哈交所市场流动性和清算、风控水平，建立新型交易工具。

根据合作协议，哈交所引入莫斯科交易所的ASTS+交易清算系统。目前，该系统内已有3个交易所的1000多项证券产品进行交易。

截至目前，哈萨克斯坦央行仍持有哈交所43.89%的股份。