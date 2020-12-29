世卫组织：接种疫苗并不能保证新冠病毒得到根除

哈通社/努尔苏丹/12月29日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织29日在日内瓦就2019冠状病毒病大流行举行了今年的最后一次新闻发布会。

世卫组织的几位高级官员在会上警告说，新冠病毒“不一定就是一种超大病毒”，而切实存在的一种可能：未来有可能出现另一种更严重的大流行病的蔓延。

世卫组织突发卫生事件规划执行主任迈克·莱恩（Mike Ryan）表示，“下一次疾病大流行可能更加严重。” 他指出，由于我们生活在一个脆弱的星球上，并且生活在一个日益复杂的社会中，我们需要“团结一致”，同时“让我们做得更好，来缅怀那些失去了生命的人们”。

世卫组织有关新冠病毒的技术负责人玛丽亚·范·克尔科夫（Maria Van Kerkhove）指出，一些应对新冠疫情较为有效的国家不一定是收入最高的国家，而是经历过其他传染病暴发的国家。她说，这些国家因传染病事件的痛苦经历使自身的系统运转起来，采取行动来全面应对新冠病毒。

范·克尔科夫呼应莱恩所发出的呼吁，敦促世界通过训练有素的卫生工作者充分利用创新技术，以及拥有充分信息、能够保护自己安全的公民，为下一次健康危机进行好更好的准备。

了解新的病毒变体

世卫组织总干事谭德塞告诉记者，联合国机构每天都在了解有关新冠病毒的新知识，包括新变异毒株的传播，使人患病，对现有测试、治疗或疫苗产生潜在影响的能力。

谭德塞特别提到了在英国和南非开展的工作，科学家们正在那里进行流行病学和实验室研究，这将指导世卫组织的下一步行动。

谭德塞说：“只有在各国进行有效测试的情况下，你才能发现病毒变体，并调整策略进行应对。我们必须确保各国不会因透明地分享新的科学发现而受到惩罚。”

谭德塞还对今年与世卫组织进行协调的许多合作伙伴表示感谢，并对2021年进行了展望，探讨了如何确保公平公正分配治疗手段和疫苗的问题。

学习如何与新冠病毒“共存”

世卫组织的官员们警告说，现在想象一个已经消灭了新冠的世界可能为时过早。

这次记者会的嘉宾戴维·海曼（David Heymann）于今年早些时候被世卫组织派往南非，协助加强对新冠疫情的应对。他说，“我们现在拥有可用来挽救生命的工具，使我们能够 学会与病毒共存”。

莱恩表示同意。他指出，新冠病毒很可能会存续下来，继续影响全球人口。接种疫苗并不能保证这种传染病得到根除。

他最后总结说，如果社会将注意力放在恢复全部实力、而不是“盲目期待消灭病毒”之上，则会取得更好的结果。