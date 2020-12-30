哈通社/努尔苏丹/12月30日--据北哈州政府新闻中心消息，北哈州一家生物公司经过现代化改造，启动了一条生物乙醇生产线，完成了小麦深加工工艺路线的最后阶段。今后，北哈州将开始用小麦生产生物乙醇。

生物乙醇是一种环保产品，可以提高汽油的辛烷值并减少空气污染。据悉，该生物工厂的年处理能力为30万吨。这家工厂引进来自法国的现代化设备。去年，它还推出了用于出口产品的淀粉和面筋生产线。该企业共投资120亿坚戈。到目前为止，该公司已经缴纳了超过5亿坚戈的税款。创造了450个永久性就业岗位。

北哈州长库马尔•阿克萨卡洛夫在生产线投产期间表示，生物乙醇是保护环境的重要产品。该厂已经签署了向巴甫洛达尔炼油厂供应生物乙醇的意向协议。项目初期计划年产生物乙醇2万吨，逐步增加到3.6万吨。因此，北哈萨克斯坦工厂将完全满足该国对该产品的需求。

新闻还指出，北哈州正在实施若干小麦加工项目。包括产能36万吨的Kazmil饲料厂，«Bayrek»饲料厂的修缮工作正在进行。今后几年的任务是把该地区小麦加工的份额提高到90%。2021年，计划将6.85万吨小麦用于加工生产生物乙醇。

【编译：木合塔尔·木拉提】