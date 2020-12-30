日本将暂停允许选手等入境的体育特例措施

哈通社/东京/12月30日--据共同网报道，29日获悉，关于参加延期至明年的东京奥运会和残奥会相关国际大赛及强化集训的外国选手与工作人员允许入境日本的体育特例措施，日本政府已向日本奥委会（JOC）等传达了方针，将暂停出现变异新冠病毒的部分国家和地区适用该措施。暂停期间截至明年1月底。

这是基于针对出现变异病毒的国家和地区加强边境口岸对策的政府方针而采取的措施，此外从对象国家和地区回国的日本选手放宽主动隔离的措施也不再适用。为迎接东京奥运会，决定彻底进行防疫。

此次暂停适用的对象包括英国及南非、法国、意大利、比利时等。从对象国家回国的日本选手虽可入境，但要求采取14天隔离措施，且不能进行此前允许的参加赛事及练习等活动。拥有签证的外国教练也同样对待。

预计没有签证的外国选手及教练截至1月底无法入境，西班牙出身的女子曲棍球日本国家队新教练Arnau原计划从明年1月的选手选考会起展开活动，但预定从比利时来日的时间或将延后。

关于暂停适用特例的国家和地区，今后将根据变异病毒的疫情变更措施。国内职业联赛等允许外国选手入境的特例措施也可能同样部分暂停。