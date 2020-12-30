哈国公民如今可以在线申请成为个体企业家

哈通社/努尔苏丹/12月30日--据哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部新闻处消息，哈萨克斯坦数字发展部与“Halyk”银行（Halyk Bank）共同推出了一项在线申请个人创业服务。

得益于国家信息技术股份公司开发的附加服务，如今，哈萨克斯坦公民可以通过银行申请注册成为个体企业家。该公司将这些服务与财政部国家税收委员会的信息系统、国家电子许可数据库和银行相集成，使得居民可不出家门就可在家申请办理这项服务。

只需在应用程序中单击“成为个体企业家”选项，系统就会提示进一步的步骤。注册成为个体企业家的整个过程将不超过5分钟。值得一提的是，该服务是综合性服务，即申请人可以在线上注册成为个人企业家的同时，立即在同一个窗口中开设个体企业银行帐户。

数字发展部长巴格达特·穆辛说：“我们正在努力尽可能简化公民获得公共服务的过程，并推出了哈萨克斯坦公民注册成为个体企业家的另一种方法。毕竟，国家元首在发表的国情咨文中的主要信息之一就是对中小企业提供支持。我们将尽最大努力为初创商人优化流程。还将与其他银行和组织也进行类似的整合工作。”

【编译：阿拉依】



