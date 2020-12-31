哈国动画长片《神鹰》再度荣获国际电影大奖

哈通社/努尔苏丹/12月31日 – 哈萨克斯坦国产动画长片《神鹰（Мұзбалақ）》再度斩获一项国际大奖。

据沙肯·艾玛托夫哈萨克电影制片厂消息，哈国动画《神鹰》日前在土耳其伊斯坦布尔举行的伊斯坦布尔电影节（Best Istanbul Film Festival）上被评为«最优秀动画长片作品»。

消息称，共有40部动画长片参加了电影节的展映和相关单元奖项的评选。

今年的电影节共吸引了100多个国家的电影人参会。

此前，国产动画长片《神鹰》分别在斯德哥尔摩电影电视节（瑞典）和金蜜蜂国际儿童电影节（印度新德里）获得了最佳动画长片的奖项。

2019年还曾参加在德国开姆尼茨举行的第24届德国施林格尔（SCHLINGEL）国际儿童电影节，并荣获了德国动画学院（DIAF）颁发的«最佳动画片»奖。同年在12月2~5日于以色列举行的近拿撒勒电影节（Near Nazareth Festival）上，《神鹰》获得了最佳动画电影大奖。

动画片《神鹰》根据文化和体育部的要求于2018年制作，影片由吐尔德别克·麦丹和特列克·托柳哈兹执导，叶尔波勒·波兰舍、吐尔德别克·麦丹、特列克·托柳哈兹、阿岱·阿布勒达担任编剧。

《神鹰》以哈萨克民族的猎鹰传统为基础，讲述了一个男人与他的金雕之间情同手足的友谊与战友情谊。

历经近1年的制作工程中，共有40多名动画师参与影片制作工作。动画片通过2D和3D技术，每秒以24-25帧画面频率拍摄，全长65分钟。

去年，该影片在哈萨克斯坦电影摄影师«最佳动画电影»提名中荣获«胡拉格尔»全国性奖项。同时，影片还曾于5月在捷克兹林举行的第59届儿童及青少年国际电影节非竞赛单元中播映。

【编译：木合塔尔·木拉提】