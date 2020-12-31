糖果、化妆品、书籍、小家电——这些新年礼物最受哈萨克斯坦人欢迎

哈通社/努尔苏丹/12月31日 -- 尽管面临着2020年的种种困难，哈萨克斯坦民众仍一如既往地积极准备迎接即将到来的新年假期。新年前夕，哈国的IDF欧亚集团对哈国民众愿意准备多少预算购买新年礼物进行了问卷调研。

该项研究表明，本年度哈国民众普遍减少了给亲戚、朋友、亲人和同事的平均礼物预算。

本项研究问卷对象涵盖5000多名20至60岁的哈萨克斯坦人。同时，年轻一代对新年礼物的计划也比较偏向实用性。问卷结果显示，年龄在20岁至25岁之间的受访者（占被调查参与者的30%）准备采购预算不超过1万坚戈的礼物；25-60岁的受访者表现得更慷慨（60%的参与者），他们认为新年礼物是家庭预算中的一项重要支出，准备为此支出5万至10万坚戈。

调查显示，受访者准备在新年礼物上花费的总金额显著减少。今年只有5%的受访者准备购买昂贵的礼物（超过10万坚戈）。大多数受访者更愿意花1万至3万坚戈买礼物。

从类别来看，受访者最常选择小玩意、家用电器、化妆品证书、厨具和糖果作为新年礼物。因此，24%的受访者计划将家用电器和小玩意作为新年礼物。相比之下，35%的调查参与者去年选择了这样的礼物。

同时，化妆品也成为更受欢迎的新年礼物，30%的受访者将其作为目标（2019年仅为23.1%）；此外，礼品糖果和糖果的需求量更大；32%的调查参与者会送糖果（2019年为22.7%）。

调查还显示，哈萨克斯坦民众对购买纪念品的意愿越来越少，大部分人认为这是毫无用处的浪费。

10%的受访者计划捐赠书籍；约7%的受访者认为玩具、蜡烛和令人愉快的小摆设是很好的礼物；只有5.3%的人计划捐赠衣物——从围巾到皮衣。

除新年礼物外，对受访者来说，一个更重要的支出项目是节日的餐桌。受访者分享了他们愿意在食品杂货、节日家居装饰、装饰品和新年装饰分配多少预算。

调查数据显示，到2020年，许多调查参与者的新年餐桌将比前一年更为朴素。新年款待和装饰的平均费用为2.5万至5万坚戈。

不过，受访者中也有人计划吃一桌«昂贵»的新年餐。因此，约有9%的受访者愿意超过12.5万坚戈预算在新年食品和装饰品上（上一年为14%）

10%的受访者决定放弃这样的支出项目，不会从预算中拨出额外的钱来做新年杂务。2019年，此类参与者仅占6.1%。