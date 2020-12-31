艾草银行完成对阿拉木图贸易金融银行的收购

哈通社/努尔苏丹/12月31日 -- 经哈萨克斯坦金融市场监管和发展署批准，艾草银行（Jysan Bank）通过增发股票的方式，完成对阿拉木图贸易金融银行（ATF Bank）99.76%股份的收购。

根据交易条件，ATF银行将动用1240亿坚戈自有资金，用于建立补充准备金。Jysan银行将为ATF银行注资970亿坚戈，帮助后者达到监管机构确定的银行资本充足率标准。

收购交易完成后，Jysan集团旗下两家银行总资产将达到约3万亿坚戈，约占哈银行业总资产的10%。其中，高流动性资产总额达1.3万亿坚戈，处于行业领先地位。

Jysan银行是第一哈德兰证券公司的子公司，其经营范围除传统银行业务外，还包括金融产品及服务，以及经纪、保险、担保等业务。

ATF银行是哈境内的一家大银行，可提供包括公司业务和个人业务在内的各类银行服务。

除银行外，Jysan集团业务范围还包括保险、经纪、投资管理等。ATF银行现有经营范围将继续保持。

另据报道，ATF银行前股东叶塞诺夫（福布斯哈萨克斯坦富豪榜第18位，）已获得Jysan银行19.97%的股份，成为其主要股东。

【编辑：木合塔尔·木拉提】