中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    20:40, 31 12月 2020 | GMT +6

    日本单日新冠感染者首次超过四千人

    None
    None
    哈通社/东京/12月31日 —— 据共同社报道，日本国内31日确诊4515人感染新冠病毒，刷新最高纪录且单日首次超过4000人。东京都也首次达到四位数，为1337人，神奈川588人、埼玉330、福冈190人，均创新高。以大城市为主，疫情蔓延的严重程度进一步凸显，病床和医疗体系有可能陷入紧张，要求为遏制疫情采取新对策的声音或将升温。

    首相菅义伟当天傍晚在官邸会见厚生劳动相田村宪久、经济再生担当相西村康稔、官房长官加藤胜信等人。他听取了有关东京疫情等的报告，指示与都政府合作进行应对。

    东京都知事小池百合子在都政府大楼接受媒体采访时介绍称，已再次指示在感染者住院和住宿疗养、在家疗养等应对及协调方面与保健所合作应对。她向都民表示“年底最后的采购等导致了密切接触，想再次强调新冠病毒没有岁末年初”。

    东京12月的新增感染者达19245人，与单月第二多的11月9850人相比，增加至约两倍。单日人数在11月中旬以后出现500人以上，进入12月以来很多天在700到900多人。

    关于最近7天的日均感染人数，与11月1日时的169.3人相比，12月31日为879.9人，2个月增至5倍多。

    东京都分四级表示的2项警惕指标均为最高级别。疫情在11月19日、医疗提供体制在12月17日分别上调到“疫情正在扩大”和“告急”。

    11月28日起以都内几乎全部地区提供酒类的餐饮店为对象，要求缩短营业时间于晚上10点关门，该要求的期限从当初的12月17日延长到2021年1月11日。

    标签:
    国际 日本 黄金储备 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!