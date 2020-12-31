日本单日新冠感染者首次超过四千人

哈通社/东京/12月31日 —— 据共同社报道，日本国内31日确诊4515人感染新冠病毒，刷新最高纪录且单日首次超过4000人。东京都也首次达到四位数，为1337人，神奈川588人、埼玉330、福冈190人，均创新高。以大城市为主，疫情蔓延的严重程度进一步凸显，病床和医疗体系有可能陷入紧张，要求为遏制疫情采取新对策的声音或将升温。

首相菅义伟当天傍晚在官邸会见厚生劳动相田村宪久、经济再生担当相西村康稔、官房长官加藤胜信等人。他听取了有关东京疫情等的报告，指示与都政府合作进行应对。

东京都知事小池百合子在都政府大楼接受媒体采访时介绍称，已再次指示在感染者住院和住宿疗养、在家疗养等应对及协调方面与保健所合作应对。她向都民表示“年底最后的采购等导致了密切接触，想再次强调新冠病毒没有岁末年初”。

东京12月的新增感染者达19245人，与单月第二多的11月9850人相比，增加至约两倍。单日人数在11月中旬以后出现500人以上，进入12月以来很多天在700到900多人。

关于最近7天的日均感染人数，与11月1日时的169.3人相比，12月31日为879.9人，2个月增至5倍多。

东京都分四级表示的2项警惕指标均为最高级别。疫情在11月19日、医疗提供体制在12月17日分别上调到“疫情正在扩大”和“告急”。

11月28日起以都内几乎全部地区提供酒类的餐饮店为对象，要求缩短营业时间于晚上10点关门，该要求的期限从当初的12月17日延长到2021年1月11日。