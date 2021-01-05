去年哈国政府采购支出主要用于基础设施建设

哈通社/努尔苏丹/1月5日 -- 2020年哈政府政府采购支出的主要用途为修建楼宇、学校、道路、公用事业、多子女家庭住房，以及采购图书和维修服务等。

2020年，哈萨克斯坦政府采购支出最多的机构为阿拉木图市环保局，共签订采购合同652份，总金额2307亿坚戈。

第二名为努尔苏丹市建设局，共签订采购合同395份，总金额1843亿坚戈；第三名为哈教育科学部，共签订采购合同417份，总金额1421亿坚戈；第四名为奇姆肯特市建设局，共签订采购合同757份，总金额1354亿坚戈；第五名为努尔苏丹市燃动综合体和公用事业局，共签订采购合同222份，总金额1337亿坚戈。

统计期内，政府采购排名前五的承包商依次为：

Bazis建设公司（合同35份，总金额2048亿坚戈）、阿特劳建筑工程公司（合同32份，总金额1045亿坚戈）、KAZPACO公司（合同15份，总金额1042亿坚戈）、KAZAKHDOCTROY公司（合同24份，总金额906亿坚戈）、«亚洲»公司（合同45份，总金额733亿坚戈）。

【编辑：木合塔尔·木拉提】