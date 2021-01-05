哈萨克斯坦组建成立提高本地化含量基金

哈通社/努尔苏丹/1月5日 -- 哈萨克斯坦能源部发布消息称，哈萨克斯坦将组建成立提高本地化含量基金，美国雪佛龙公司将履行向哈政府承诺的义务，为基金出资2.485亿美元。

上述资金主要用于三个方向：一是技术及IT开发；二是基础物资生产和部分油气装备组装；三是环境保护。预计未来10年内，提高本地化含量基金所资助的各项工作将为哈带来6.42亿美元（约合2700亿坚戈）的效益。今后，部分目前依赖进口的商品和服务将改由哈国内生产和提供，可压缩进口规模8600万美元（约合360亿坚戈）。

消息称，2020年，哈油气领域最重要的成绩是哈政府（以哈能源部、财政部和PSA有限公司为代表）与卡拉恰甘纳克油田作业公司国际财团（KPO）股东（以意大利埃尼、英荷壳牌、美国雪佛龙、俄罗斯卢克为代表）签署和解协议，结束了双方的长期纠纷。

根据协议，KPO股东向哈政府支付13.05亿美元；商定产品分成最终方案：在油价处于40-50美元/桶的条件下，到2037年哈政府将额外获得6亿美元；同意启动卡拉恰甘纳克1号扩产项目，为油田稳产提供支撑。扩产计划包括投资10亿美元建设油层天然气回注泵站及辅助装置，将油田年产量稳定保持在1000-1100万吨。扩产计划需确保达到哈本地化含量要求，即商品、工程和服务本地采购占比达到45%，雇佣本地员工占比达到75%。

消息指出，2020年，哈批准与俄罗斯签署的《为拜科努尔航天发射场供应天然气的政府间协议》，通过将供应液化石油气改为供应天然气，帮助拜科努尔市降低公共事业费用支出。向拜科努尔市供应的天然气价格参照哈反垄断部门为克孜勒奥尔达州确定的天然气供应价格。