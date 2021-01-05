调查显示六成以上选民有意愿积极参与议会大选投票

哈通社/努尔苏丹/1月5日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）选举的各党派选前宣传工作已于2020年12月10日启动，并将在2021年1月9日结束。

在整个大选过程中，选举前的宣传期是最受关注的过程，全国选民将在这一时期内，根据各党派公布的政治方案，做出最终的投票决定。

此次大选选前宣传期内，哈国各党派采取了多种模式的宣传竞选活动，包括了通过电视直播进行辩论、党派候选人及其他成员与城乡选民举办面对面座谈、公开媒体发言、开设社交媒体账号、出版发布各类宣传材料等。

新冠国际大流行也对今年大选的选前宣传带来了一定的影响和变化。数字技术和各种在线会议被更广泛的用于相关竞选活动的组织和实施，而社交媒体和网络平台也成为了本次议会选举选前宣传期使用最多的平台。

根据哈萨克斯坦社会舆论研究所在新年前后（12月29日至1月2日）通过面对面方式，对分布在全国14个州和努尔苏丹市、阿拉木图市、奇姆肯特市的1200名选民进行了抽样调查，

此次调查中，对于«是否会参与2021年1月10日的议会选举投票？»这一提问，65.1%的受访者选择«会参加»，20.3%选择«不会»，14.6%的受访者表示«尚未决定»。

调查显示，影响受访者前往投票站点投票的最主要因素，是担心会在投票站感染新冠病毒。

对于«将会投票支持哪个政党？»的问题，受访者的回答统计如下：

祖国之光- 69.5%, 光明之路党 – 10.4%, 哈萨克斯坦人民党 – 8.1%, 阿吾勒党 – 4.8%, 公正党（Adal） - 3.1%.

4.1%的受访选民表示尚未考虑明晰。

在2021年1月10日的选举日期间，社会舆论研究所计划在全国各选举站点开展出口民调，其结果将在1月11日0时公布。

【编译：木合塔尔·木拉提】