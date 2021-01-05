日本政府因新冠疫情决定发布紧急事态宣言

哈通社/东京/1月5日 -- 日本首相菅义伟5日在自民党高层会议上透露，关于因新冠疫情蔓延而向东京都和埼玉、千叶、神奈川3县再次发布紧急事态宣言，拟于7日决定下令。

据共同网报道，菅义伟表示：«国民寄望于政府和执政党的是安心与希望。将最优先新冠疫情对策，切实努力。»预计在7日或8日发布宣言，正在协调把时间定为1个月左右。此外，政府还朝着暂停与中国、韩国等11个国家和地区达成协议的商务相关人士往来的方向，展开了协调。

菅义伟介绍称7日将听取专家组成的咨询委员会的意见，«考虑在会上要求给出方向»。政府将加紧修改基本应对方针，向国民说明新的防疫措施。

菅义伟强调除了为了到2月下旬启动疫苗接种而加紧准备外，还在推进确保病床。他表示：«正抱着绝对避免发生医疗崩溃的决心来采取对策。»

自民党干事长二阶俊博在高层会议后的记者会上，对菅义伟着手探讨发布紧急事态宣言给予肯定称«这是看清事态的妥善判断»，«谁都明白保住医疗态势的重要性。将以万无一失的态势应对»。

宣言在鉴于专家组成的咨询委员会的意见、由首相做出综合判断后，将明示持续时间和对象地区进行发布。

关于商务相关人士往来，菅义伟在4日的记者会上曾表态若在对方国家和地区确认变异新冠病毒，就立即停止，但在探讨发布紧急事态宣言的过程中改变了方针。