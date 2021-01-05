外国银行将能够按照“一次申请”原则在哈萨克斯坦开设分行

哈通社/阿拉木图/1月5日--外国银行将能够按照“一次申请”原则在哈萨克斯坦开设分支机构。

1月2日，国家元首签署了一项关于恢复经济增长的法律。根据哈萨克斯坦早前加入世界贸易组织时所作的承诺，外国银行将能够基于“一次申请”原则在我国境内开设分支机构。

哈萨克斯坦金融市场监管和发展署银行监管部副主任巴赫特别克·雷西姆别托夫介绍说：“根据世界贸易组织的原则和规则，外国金融组织的分支机构必须遵守所在国家/地区的适用于金融组织的所有监管要求。遵循这些原则，该机构制定了在哈萨克斯坦境内开设非居民银行分支机构的现行程序，类似于目前开通哈萨克斯坦居民银行的程序，即‘一次申请’原则。”

“一次申请”原则是基于一次申请提供多个公共服务的一种形式。

因此，外国银行将可以根据申请获得以下政府服务：

-签发在哈萨克斯坦境内开设非居民银行分行的许可证；

-允许哈萨克斯坦非居民银行分行的注册；

-允许任命（选举）哈萨克斯坦非居民银行分行的执行人员；

-签发哈萨克斯坦银行业法律规定的从事银行业和其他业务的许可证。

“预计外资银行的大型金融机构将进入哈萨克斯坦市场，这将有助于吸引外国直接投资进入我国，增加银行市场的竞争，并对哈萨克斯坦金融业和整个经济的发展产生积极影响。”副主任总结道。

【编译：阿拉依】