最守纪律航班：自国外飞抵卡拉干达的所有乘客均持有新冠检测报告

哈通社/努尔苏丹/1月6日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年1月5日，有14班国际航班自德国、韩国、印度、马尔代夫、埃及、土耳其、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有1940名旅客抵达，其中1725名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，215名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有2班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有186名乘客，182人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，4人没有证明；

-有8班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1252名乘客，1112人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，140人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有3名乘客，所有乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有206名乘客，150人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，56人没有证明；

-有1班国际航班飞抵卡拉干达机场，共有143名乘客，所有乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有150名乘客，135人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，15人没有证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，并接受冠状病毒PCR检测。

根据PCR检测结果显示，2021年1月4日自国外飞抵哈萨克斯坦的162名没有携带有效证明的哈国公民中，所有乘客的PCR检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



