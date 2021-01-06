格莱美颁奖典礼因疫情影响将延期举行

哈通社/洛杉矶/1月6日--据CNN报道，由于受冠状病毒大流行影响，格莱美颁奖典礼正式推迟至2021年3月中旬举行。

主办方表示，由于受新冠肺炎疫情影响，2021年格莱美颁奖礼将延期至3月14日举行（此前原定于1月31日举行），并将由 «The Daily Show»的主持人特雷弗·诺亚主持。

主办方在声明中指出：“洛杉矶COVID-19形势恶化，医院不堪重负，重症监护室已满员，因此决定推迟颁奖典礼。没有什么比我们音乐界成员以及数百名孜孜不倦制作颁奖典礼的人员的健康和安全更为重要。”

主办方还在声明中对所有才华横溢的音乐家、工作人员，尤其是今年的提名人员表示感谢，感谢他们的理解、耐心，并愿意在前所未有的条件下工作。

歌手碧昂丝（Beyoncé）、杜阿·利帕（Dua Lipa）、泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）以及歌手罗迪·里奇（Roddy Ricch）是今年获得提名数量的领先者。本届格莱美将有84个奖项。

根据早前报道，哈萨克斯坦的青年音乐人伊曼别克·泽依肯诺夫对美国歌手Saint Jhn的歌曲«Roses»进行的混音作品获得格莱美最佳混音录制奖提名。

【编译：阿拉依】



