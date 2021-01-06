日本单日新增新冠感染人数首次突破六千人

哈通社/东京/1月6日 —— 据共同社报道，日本国内6日新增新冠感染人数达到6004人，首次突破6000人，连续两天创新高。

据报道，6日单日新增较昨日多出千人以上，呈现爆发式增加的局面。考虑发布紧急事态宣言的1都3县占比接近一半，分别为东京1591人、神奈川591人、千叶311人，埼玉221人。首相菅义伟此前要求度过安静的岁末年初以抑制感染者人数的增加，但并未显现效果，医疗一线已达极限。

向厚生劳动省建言献策的专家组织6日就连日创新高的现状汇总分析结果称，“由于以东京为中心的首都圈到年底出现进一步增加，全国也持续增势，达到迄今最高的水平”。截至本月1日的1个月期间国内新增感染人数达到约8万人，是前1个月的1.5倍。东京人员活动不减，大城市圈疫情扩大也对地方造成了影响。

京都大学教授西浦博在专家组织的会上提交估算结果称，要使东京单日新增感染人数降至100人以下需要约2个月。政府考虑发布持续至2月7日的为期1个月左右的宣言，但组织内外越来越多的专家认为“增加到这种程度，1个月使疫情减弱并解除宣言很困难”。

分析结果指出北海道呈现“蔓延减速趋势”，但其他地区疫情持续及扩大。虽然大阪府主张尚未到要求发布紧急事态宣言的地步，但去年12月下旬时的病床使用率、疗养人数、路径不明的比例等多项指标已达到最严重的“第四阶段”（疫情爆发式扩大）水平。

栃木、群马、广岛、福冈、长崎、熊本、宫崎、冲绳也出现新的疫情扩大或反弹。

英国和南非的被认为传染性很强的变异病毒正在蔓延，但专家组织的主席胁田隆字表示“根据现状分析，并不认为对国内疫情扩大产生了影响”。