特朗普支持者冲击国会大厦 华盛顿宵禁

哈通社/华盛顿/1月7日 —— 据BBC报道，美国总统特朗普的支持者在1月6日下午持械闯入国会大厦，试图阻止国会议员认证美国大选结果。

据报道，冲击者与警方发生冲突，混乱中有一人在国会大楼内中枪死亡。

事件导致认证民主党人乔·拜登（Joe Biden）当选总统的会议程序中断多个小时后，至晚上清场后继续，首都亦实施宵禁。

华盛顿特区派出2700名陆空国民警卫队人员到场驱散冲击者。

美国副总统彭斯（Mike Pence）称这是“黑暗的一天”。

“你们没有赢，暴力从来不会赢，”彭斯在重新进入会议厅继续主持会议时这样说道。

候任总统拜登表示，美国民主遭受了“前所未有侵犯”，要求特朗普履行他的总统誓言，捍卫宪法，并要求他上全国电视“停止这场围城事件”。

特朗普较早前在推特（Twitter）上发布一段视频，要求冲击者“和平离开”，但是仍然声称自己是选举舞弊的受害者。

推特、脸书（Facebook）及YouTube等社交平台以鼓励暴力为由将特朗普的视频撤下，推特更将总统的帐户暂停12小时。

特朗普及部分共和党人此前一直试图在一些州份推翻拜登的当选结果，但是没有获得足够支持。