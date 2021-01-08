民调显示不足四成法国人愿接种疫苗

哈通社/巴黎/1月8日 —— 据中新社消息，当地时间6日，法国新冠肺炎累计确诊病例超过270万例。当天公布的最新民调显示，只有不足四成法国人愿意接种新冠疫苗，官方的疫苗接种工作面临很大挑战。

根据当晚发布的官方疫情数据，法国6日新增确诊病例25379例，累计确诊病例超过270万例，达2705618例。法国新冠肺炎死亡病例现为66565例，新增死亡病例283例。法国新冠住院患者现为24741人，其中重症患者2616人。

法国官方6日决定，由于当前疫情仍然令人担忧，法国滑雪场的滑雪缆车7日无法恢复开放。官方同时也未确定滑雪缆车以后恢复开放的具体时间。

法国国防委员会6日再次召开会议讨论疫情应对及如何加速疫苗接种等议题。法国总理卡斯泰将于7日晚召开发布会，宣布下一步将要采取的疫情应对措施。外界预计法国官方可能增加延长宵禁时段的省份。

法国BFM电视台6日公布最新民调显示，只有38%的法国人愿意接种新冠疫苗。在18岁到24岁的受访者中，拒绝接种疫苗的比例达56%；在25岁到34岁的受访者中，这一比例升至63%。65岁以上的老年受访者中只有23%的人拒绝接种疫苗。

民调同时显示，66%的受访者认为疫苗接种速度太慢，22%的受访者认为疫苗接种速度可以接受。在希望接种疫苗的受访者中，有56%的人希望能够尽快接种。

法国政府发言人阿塔尔6日表示，为加快疫苗接种速度，将在下周开放300个疫苗接种中心，到本月底将有500个疫苗接种中心开放。他还透露，随着欧盟批准使用美国莫德纳公司(Moderna)研发的新冠疫苗，法国本月将获得首批20万剂莫德纳疫苗，以后每月将可接收约50万剂莫德纳疫苗。