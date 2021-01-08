中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    19:25, 08 一月 2021 | GMT +6

    上合组织特派团开始监督哈萨克斯坦马吉利斯议会选举

    None
    None
    哈通社/北京/1月8日--根据上合组织秘书处的声明，上海合作组织（SCO）特派团已开始进行观察哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员选举工作。

    特派团有15名派驻观察员，包括立法和选举机构的代表、上海合作组织成员国的外交官和秘书处的官员。

    特派团由上海合作组织副秘书长张海舟率领。根据声明，在选举之日，特派团成员将访问位于北京的哈萨克斯坦驻中国大使馆，并在此观察在海外的哈萨克斯坦公民的投票过程。

    为了更全面地了解哈萨克斯坦境内的选举进程，特派团成员将在哈萨克斯坦多个居民定居点监测选举进程。

    上海合作组织秘书处在声明中写道：“特派团的工作重点是研究在正式选举日之前投票站的准备情况，观察投票过程，在投票站组织投票的过程，观察点票，以及观察选民、候选人代表和其他观察员。”

    上海合作组织是一个常设国际组织，成立于2001年6月。上海合作组织的创始国是哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。2017年，印度和巴基斯坦获得了本组织成员国的地位。上海合作组织总部设在中国北京。

    【编译：阿拉依】


    标签:
    议会下院 选举 上海合作组织 议会 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!