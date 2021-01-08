研究：辉瑞疫苗或对变异新冠病毒中的突变株有效

哈通社/努尔苏丹/1月8日 —— 据中新社消息，美国《华盛顿邮报》7日报道，研究人员表示，美国辉瑞公司和德国生物新技术公司共同研发的新冠疫苗，似乎对分别在英国和在南非发现的变异新冠病毒中的突变株有效。

据报道，在英国和在南非发现的变异新冠病毒，都包含在刺突蛋白上发生的名为N501Y的突变，这一变异或是使这两种变异病毒具有更高传染性的关键因素。

在一项尚未得到同行评议的研究中，来自辉瑞公司和美国得克萨斯大学医学分校的研究人员，从在临床试验期间接种过疫苗的志愿者身上，采集了血液样本，并发现该款疫苗有效地中和了带有N501Y突变的病毒。

不过，报道称，正如该项研究的作者所指，在病毒新变种中，还发现了许多其他的突变，而该款疫苗对这些突变的效果暂未进行过检测。研究人员得出的结论是，有必要进行“持续监测”，因为可能在未来出现的某种突变，或对疫苗产生耐药性。

德国生物新技术公司首席执行官在2020年12月曾表示，如果有必要，公司只需要约6周时间，就可以重组该款疫苗，以抵御新的毒株。不过报道指出，经过调整的疫苗需要多久时间才能获批并得以推广，暂未可知。