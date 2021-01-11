日本从入境者身上发现新型变异新冠病毒

哈通社/努尔苏丹/1月11日--据共同社消息，日本厚生劳动省10日发布消息称，从巴西抵达东京羽田机场的4名男女确诊感染了变异新冠病毒。

国立感染症研究所所长胁田隆字表示，该病毒与英国和南非报告的变异病毒存在相同的部分，但也有不同的部分，因此被认为是新型。据称尚无证据表明传染力和重症化率较高，正在进行调查。

4人2日从巴西西北部的亚马孙州飞抵日本，在机场检疫中查出阳性。其中，10多岁女性无症状，10多岁男性出现发热，30多岁女性有咽喉痛和头痛症状。40多岁男性因呼吸状况恶化而住院。

有研究表明，英国和南非报告的变异病毒均为与人体感染相关的表面蛋白质发生变异，传染力有所提升。此次曾在巴西逗留的4人体内发现的病毒中，该蛋白质还存在其他变异。但据称不清楚在巴西是否已经蔓延。

此外，厚生劳动省透露称，在日本国内确诊感染的东京都20多岁3名男女检出英国型变异病毒。其中2人曾与去年12月22日从英国入境、处于健康观察期的30多岁男性一起用餐。

该男性后来被确诊，用餐可能导致了感染扩大。厚劳省负责人表示：“健康观察期避免与他人一同用餐是前提，感到很遗憾。 ”