“朱桑”行动：美国大西洋理事会讨论哈萨克斯坦经验

哈通社/努尔苏丹/1月11日--据外交部新闻消息，美国大西洋理事会分析中心于1月8日召开在线研讨会，讨论哈萨克斯坦 “朱桑”人道主义救援行动经验。

哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹•阿什克巴耶夫、美国国务院反暴力极端主义副协调员克里斯托弗·哈里斯和美国专家出席研讨会。

阿希克巴耶夫向参与者介绍了，从冲突地区接回哈萨克斯坦公民并帮助他们回归社会为目标的“朱桑 ” 行动的各个阶段，以及正在进行的相关工作。

哈萨克外交官指出，“朱桑 ” 行动是一项人道主义任务，旨在保护成为激进意识形态受害者的妇女和儿童。这是落实哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的“倾听人民呼声的国家 ” 概念，以及首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的反恐斗争重要国际倡议的鲜明例证。

美国国务院代表和美国专家指出，哈萨克斯坦在从冲突地区接回公民并重返社会问题方面处于世界领导地位。哈萨克斯坦的经验是解决这一非常困难问题的“榜样 ” 和负责任的态度。

此外，与会者强调指出了哈萨克斯坦政府的开放、随时准备建立合作与对话的态度。哈萨克斯坦为国际社会的反恐努力和执行联合国安理会有关决议做出了重大贡献。

【编译：阿依波塔】