突厥议会观察团高度评价哈国议会选举

哈通社/努尔苏丹/1月11日 – 突厥语国家合作委员会副秘书、选举观察团团长沃米尔·霍扎曼表示，1月10日举行的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和玛斯利哈特（地方议会）选举符合程序要求。

在11日于努尔苏丹市希尔顿大酒店举行的新闻发布会上，沃米尔·霍扎曼指出，10日的下院和地方议会选举符合哈国法律规范，也符合国际要求。

«我们就此对兄弟的哈萨克斯坦共和国表示祝贺，并相信此次选举的结果将有助于哈萨克斯坦未来的繁荣发展。»他说。

据其介绍，此次观摩监督哈萨克斯坦议会选举的突厥语国家合作委员会观察团成员来自乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和吉尔吉斯。

观察团成员全程参与了此次选举的各个阶段，包括政党议员候选人的认证、选前宣传等。

期间，观察团还与哈外交部、中央选举委员会以及努尔苏丹市政府相关负责人举行了会晤，就新冠疫情背景下的选举活动筹备情况等一系列问题进行了讨论和了解。

沃米尔·霍扎曼强调指出，观察团成员在此次选举过程中，未发现任何违规行为，选举程序符合标准，全程对媒体实现了完全的公开和透明。

【编译：木合塔尔·木拉提】