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    18:48, 11 一月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦冶金行业去年呈现增长趋势

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    哈通社/努尔苏丹/1月11日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息称，2020年全年，哈国制造业所有领域均呈现出增长趋势，其中冶金行业产量增长2.6%。

    冶金业中，有色金属产量增幅达到了2.8%。

    其中，哈萨克斯坦最大的铜生产商«哈萨克铜业（Қазақмыс корпорациясы）»的精炼铜产量增长5%，锭金产量增长35%，粒状银产量增长17%。

    哈萨克斯坦最大的高级原铝生产商«哈萨克斯坦电解厂（Қазақстан электролиз зауыты）»2020年产量大幅增长。

    黄金生产企业«山冶黄金（Тау-Кен Алтын）»2020年黄金产量增长4%，白银产量增长46.7%。

    值得一提的是，该企业生产的黄金纯度至少为99.99％，已获得伦敦贵金属市场协会的«GoodDelivery»证书，其产品因此可以在世界所有证券交易所不受限制地交易。

    在黑色金属领域，去年1~12月总产量增幅达到了4.1%。

    其中，位于库斯塔奈州的«欧亚里海钢铁（Евраз Каспиан Сталь）»公司板钢筋产量增幅达7%。该厂产品符合国家标准，经过了全新技术检测。

    此外，塔拉兹冶金厂（Тараз металлургия зауыты）产量增长27%、Кастинг公司的钢筋及其他产品产量增长4.2%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    工业创新发展 统计 经济 黄金储备 工业
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