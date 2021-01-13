“哈萨克斯坦议会选举结果”圆桌会议在萨格勒布召开

哈通社/努尔苏丹/1月13日--哈萨克斯坦驻克罗地亚大使馆主持召开“哈萨克斯坦议会选举结果”圆桌会议。

克罗地亚著名公众人物、科学家和文化人物、议会议员、克罗地亚-哈萨克斯坦友好协会，波斯尼亚萨格勒布文化协会和其他组织代表出席圆桌会议。

会议期间，哈萨克斯坦驻克罗地亚大使托列詹·巴尔勒巴耶夫向参会者介绍了议会下院议员选举的结果，并指出，选举投票程序完全符合国家和国际法。

同时，外交官指出了独立30周年之际，加强哈萨克斯坦议会制的重要性。

克罗地亚前总统斯捷潘·梅西奇表示，尽管受到了大流行影响，但哈萨克斯坦仍在保持防疫措施的前提下，让公民自由表达了意见，并为国际观察团创造了一切必要条件，这是其他国家的榜样。

他认为，主席为努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的“祖国之光 ” 党的获胜是对首任总统对哈萨克斯坦建国发展做出的巨大贡献的认可。

克罗地亚国会议员芭芭拉·安托利克·伍普拉祝贺哈萨克斯坦成功举行了本届议会选举，并致以了哈萨克斯坦独立30周年祝贺。 他表示，国民积极参与投票的结果将有助于进一步加强哈萨克斯坦的议会制和多党民主传统。

此外，参会者就哈萨克斯坦在克罗地亚发生地震时表示的慰问，同情和支持表示了感谢。他们指出了哈萨克斯坦大使馆工作人员向受地震影响家庭提供支持和财政援助的重要性。

最后，参会人员祝愿哈萨克斯坦人民安康和繁荣。

【编译：阿依波塔】