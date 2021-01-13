已有三千名志愿者接种哈萨克斯坦国产冠状病毒疫苗

哈通社/努尔苏丹/1月13日--哈萨克斯坦卫生部医疗和药物控制委员会副主席努尔勒别克·阿斯勒别科夫表示，已有3000名志愿者接种了“QazCovid-in”国产冠状病毒疫苗。

哈萨克斯坦卫生部医疗和药物控制委员会副主席在国家新闻发布中心举行的线上新闻发布会上说：“根据哈萨克斯坦冠状病毒疫苗‘Qaz-COVID-in’的临床研究，第一和第二阶段正在进行中。提供的中期结果显示出良好的效果。第三阶段的临床试验已于2020年12月25日启动。截至1月11日，已有3000名志愿者接种了疫苗。目前，他们正在接受研究人员的观察中，暂且还没有数据。最近，我们刚刚完成了最后一批志愿者的疫苗接种工作。”

他还谈到了俄罗斯冠状病毒疫苗“Sputnik V”的工作进展。据他介绍，或将在二月底之前供应一批俄罗斯冠状病毒疫苗。

根据早前报道，哈萨克斯坦卫生部副部长兼国家首席卫生医师叶尔兰·基亚索夫在13日举行的新闻发布会上就国内疫情形势做出了工作汇报，并表示， 哈萨克斯坦尚未检测到英国冠状病毒新变体。

【编译：阿拉依】



